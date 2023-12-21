“هاتريك” سافيتش يقود الهلال لاكتساح أبها بسباعية في الدوري السعودي

اكتسح الفريق الكروي بنادي الهلال نظيره أبها في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفاز فريق الهلال على نظيره أبها بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب “فيصل بن فهد”.

وسجل الصربي سافيتش هاتريك لصالح الهلال في شباك أبها، في الدقائق 18، و79، 6+90.

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وأحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 25 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وأضاف سالم الدوسري هدف الهلال الثالث في الدقيقة 72، وأحرز الهدف الخامس اللاعب محمد كنو في الدقيقة 82، فيما سجل السادس البرتغالي روبن نيفيز.

وكان فريق الهلال قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد- على البليهي- كاليدو كوليبالي- ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبين نيفيز- سافيتش- مالكوم

في خط الهجوم: سالم الدوسري- ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق أبها المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.