ترتيب هدافي الدوري السعودي يشتعل .. ميتروفيتش يعادل رونالدو

تصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال قائمة تريتب هدافي الدوري السعودي، متساويًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ورفع ميتروفيتش رصيده من الأهداف في مسابقة الدوري السعودي إلى 16 هدفًا، بعدما سجل اليوم لصالح الهلال في شباك أبها، ليتساوى مع رونالدو في صدارة ترتيب الهدافين.

وشارك ميتروفيتش في فوز فريق الهلال على نظيره أبها بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب “فيصل بن فهد”.

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وسجل الصربي سافيتش هاتريك لصالح الهلال في شباك أبها، في الدقائق 18، و79، 6+90، ومواطنه ميتروفيتش في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

كما أحرز سالم الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال، في الدقيقة 72، ومحمد كنو في الدقيقة 82، والبرتغالي روبن نيفيز.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) 16 هدفًا.

2/ جورج نكودو (ضمك) 14 هدفًا.

3/تاليسكا (النصر)، فراس البريكان (الاهلي)، 10.

5/ بيرنارد مينساه (الطائي)،

كريم بنزيما (الاتجاد)، مالكوم، سالم الدوسري (الهلال)، 9 أهداف.

6/ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون إيجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح) : 8 أهداف.

7/ جواو بيدرو (الاتحاد)، رياض محرز (الاهلي): 7 أهداف.