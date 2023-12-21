بتوصية من البنزرتي.. الوداد يبحث عن مدرب جديد بعد السقوط أمام سيمبا

واصلت توابع الخسارة من سيمبا التنزاني تأثيرها على نادي الوداد البيضاوي المغربي، خاصة بعد اقتراب خروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وجاء سقوط الوداد أمام سيمبا في الجولة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة الأولى التي يظهر فيها فوزي البنزرتي كمدير فني للفريق خلفًا لـ عادل رمزي.

وأوضحت صحيفة “لو سبورت 360” المغربي، أن إدارة نادي الوداد تسعى جاهدة لخروج الفريق من المأزق في الفترة الحالي، والنتائج والأوضاع المتدهورة.

ويعيش الوداد فترة انتكاسة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الاهلي في النسخة الماضية، وأعقبها خسارته لعدد من البطولات المحلية والقارية.

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وأشارت الصحيفة المغربية أن فوزي البنزرتي طلب من إدارة نادي الوداد التعاقد مع مدرب مساعد جديد، لينضم إلى الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

ورشح البنزرتي مدرب تونسي ليعاونه، بجانب الحفاظ على محمد مديحي المدرب المغربي في الجهاز حاليًا، على أن يقوم الثنائي بمساعدته في تخطي المرحلة الحالية.