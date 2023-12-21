ترتيب الدوري السعودي بعد سباعية الهلال أمام أبها

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز عريض أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في دوري روشن السعودي.

وسجل سداسية الهلال، سافيتش “3 أهداف ” في الدقيقة 18 و79 و90+5، وميتروفيتش في الدقيقة 25، وسالم الدوسري في الدقيقة 72، ومحمد كنو في الدقيقة 82، روبن نيفيز في الدقيقة 86.

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وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة محتلًا المركز السادس عشر.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الهلال برصيد 50 نقطة

2- الهلال 37

3- الاهلي 34

4- التعاون 34

5- ضمك 30

6- الاتحاد 28

7- الفتح 25

8- الاتفاق 24

9- الوحدة 22

10- الخليج 22

11- الفيحاء 19

12- الشباب 18

13- الطائي 17

14- الأخدود 16

15- الرياض 16

16- أبها 14

17- الرائد 13

18- الحزم 12