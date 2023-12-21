مارسيل كولر: علاج إهدار الفرص يحتاج للمزيد من الوقت والتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه يجب التركيز على مرمى الخصم وإنهاء الفرص.

وقال كولر لموقع الأهلي الرسمي: "هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضا، الفريقان خاضا مباراتين في البطولة وظهرا بشكل جيد، وكنا الأقرب للفوز على فلومينينسي".

وأضاف: "يحتاج اللاعبون للمزيد من التركيز أمام المرمى وأن يكون هناك شراسة لتسجيل الأهداف للفوز".

واختتم كولر: "لكن علاج إهدار الفرص يحتاج للمزيد من الوقت والتدريبات المستمرة، وهدفنا الفوز على أوراوا وتحقيق الميدالية البرونزية".

ويستعد الأهلي لمواجهة أوراوا ريدز الياباني، في الرابعة والنصف غدا الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

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