فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقوم كشافة فانتازي بتحليل إحصائيات، نجم ليفربول محمد صلاح، وسون هيونج مين بالإضافة إلى أولي واتكينز، من أجل مساعدة المدربين على اختيار أفضل كابتن للجولة الثامنة عشر.

ويقابل أولي واتكينز نظيره شيفيلد يونايتد على أرضه، مما يضعه في المنافسة مع صلاح وسون على أفضل "كابتن" للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

أرقام الثلاثي خلال آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي

جميع المتنافسين الثلاثة على شارة الكابتن لديهم مباريات على أرضهم، حيث يواجه صلاح وسون أرسنال وإيفرتون على التوالي.

وسون هو اللاعب النموذجي في الثلاثي، حيث سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في آخر أربعة أسابيع من الدوري، في الواقع، لم يتفوق عليه سوى ألكسندر أرنولد برصيد 38 نقطة خلال تلك الفترة.

وشارك كل من صلاح وواتكينز في ثلاثة أهداف خلال نفس الفترة، مع نقطة واحدة فقط تفصل بين الثنائي.

وتظهر الأرقام والإحصائيات أن صلاح يتفوق على الثنائي من حيث تهديد الأهداف والتمريرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وعلى الرغم من تسجيله هدفًا واحدًا فقط، فإن تسديداته الـ15 و11 كرة داخل منطقة الجزاء وثماني تسديدات على المرمى، كلها أكثر من سون وواتكينز في تلك الفترة.

وكما أن فرصه الـ12 التي صنعها تتصدر تتفوق على منافسيه في تحليل الإحصائيات وهي أكثر من ضعف فرص واتكينز الخمسة.

ويتصدر سون قائمة الثلاثي من حيث الفرص الخطيرة، بأربعة، وتحويل الأهداف، بنسبة 20 في المائة، وعلى الجانب الآخر، حصل واتكينز على فرصة واحدة خطيرة فقط في نفس الفترة.

من لديه أفضل إحصائيات على أرضه منذ بداية الموسم؟

إن مشاركة صلاح في الفرص الخطيرة على أرضه هي الأفضل بين الثلاثي.

واتيحت له 13 فرصة خطيرة وصنع أيضًا ستة في آنفيلد طوال الموسم، مما يعني أنه شارك في 19 فرصة من هذا القبيل على أرضه.

وبالمقارنة، لم يشارك كل من واتكينز وسون إلا في 10 فرص خطيرة على أرضه.

ومن المؤكد أن أرقام التهديد على المرمى التي يمتلكها واتكينز تحقق نتائج جيدة هنا بالمقارنة مع أرقام سون.

وتسديدات نجم الفيلا البالغ عددها 26 داخل منطقة الجزاء على أرضه تحتل المرتبة الأولى في التحليل، في حين أن فرصه التسع الخطيرة وتحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 18.5 في المائة تتفوق على أرقام لاعب توتنهام.

تقييم دفاعات الخصم

يمكن أن يساعد تحليل دفاعات خصم لكل لاعب في تحديد أي نقاط ضعف يجب استهدافها في الجولة المقبلة.

وتسلط الإحصائيات الضوء على مدى قوة إيفرتون وأرسنال في الآونة الأخيرة، ويزور فريق التوفيز نظيره توتنهام بعد تحقيق أربع شباك نظيفة على التوالي ولم يسمح للخصوم سوى بأربع فرص خطيرة في تلك الفترة، وهو نفس الحال بالنسبة للجانرز.

ومن المؤكد أن الأرقام الدفاعية لفريق شيفيلد، ترجع كافة أولي واتكينز، حيث يحتل فريق اليونايتد المركز الأخير مقارنة بـ إيفرتون وأرسنال من حيث عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه، إلى جانب التسديدات داخل منطقة الجزاء والفرص الخطيرة خلال مبارياتهم الأربع الأخيرة.

إذن من هو أفضل كابتن؟

إحصائيات اللاعبين تصب في صالح صلاح بشكل كبير، فيما تشير إحصائيات دفاعات الخصم إلى واتكينز.

ومن الواضح أن صلاح لديه المباراة الأصعب، لكن قدرته على تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما يتضح من مشاركته الكبيرة في آنفيلد، يمكن أن تمنحه الأفضلية.

وفشل نجم ليفربول بالمشاركة بالأهداف مرة واحدة فقط على أرضه طوال الموسم، في حين أن واتكينز لديه ثلاثة إخفاقات في مبارياته الأربع الأخيرة في فيلا بارك.

في النهاية، يتعلق الأمر بما إذا كان مدربي فانتازي يعتقدون أن شيفيلد يونايتد يمكن أن يكون قويا بسبب المدرب الجديد.

وعند الحكم على أرقام اللاعبين وحدها، فإن ثبات صلاح الممتاز على أرضه، يجعله الأفضل هنا.