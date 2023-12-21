فانتازي.. من لديه أصعب وأسهل المباريات خلال فترة المقبلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقوم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بتقييم جدول مباريات الأندية خلال الثلاث مواجهات المقبلة.

ومع اقترابنا من أكثر الأوقات ازدحامًا في الموسم، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تواجه أكثر فترات الدوري الإنجليزي صعوبة، حيث يلعب كل من الأندية، ثلاث مباريات في الفترة ما بين 21 ديسمبر و2 يناير.

ما هي الفرق التي لديها أصعب وأسهل المباريات خلال هذه الفترة؟

قام الكشافة بتحليل مدى صعوبة أو سهلة مباريات فرق الدوري الإنجليزي باستخدام "متوسط" مركز كل فريق في البريميرليج، ولمدة ثلاث مباريات مقبلة.

والفرق التي لديها أقل الأرقام في الجدول أدناه لديها أصعب المباريات المقبلة، لأن منافسيها بشكل عام سيكونون أقرب إلى المركز الأول في جدول الترتيب المكون من 20 فريقا.

وتتراجع آمال فريق بيرنلي في معركة الصراع على الهبوط، ولديهم أصعب سلسلة من المباريات، حيث يبلغ متوسط مركز خصومهم في الدوري خلال المباريات الثلاث المقبلة 5.3، ويواجهون اثنين من المتنافسين على اللقب، ليفربول وأستون فيلا.

الأمور ليست أسهل بكثير بالنسبة لوست هام يونايتد، حيث يسعى الهامرز إلى احتلال مركز يؤهله إلى المسابقات الأوروبية مرة أخرى، ويخضع لاختبار صعب خلال الفترة المقبلة.

ويواجه هامرز مانشستر يونايتد يوم السبت قبل أن يلاقي أرسنال متصدر الدوري وينتهي أمام منافس أوروبي آخر وهو برايتون.

وعلى الجانب الآخر من الجدول فيما يتعلق بصعوبة المباريات، يتمتع أستون فيلا بفرصة رائعة لتعزيز مكانته كمنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك الفريق أفضل سلسلة من المباريات، حيث يواجه الفريقان الأخيران بالدوري شيفيلد يونايتد وبيرنلي، بجانب مانشستر يونايتد.

وفي هذه الأثناء، يتمتع تشيلسي، الذي متوسط تقييم منافسه هو نفس متوسط تقييم منافس الفيلا، بفرصة كبيرة للعودة واحتلال مركز من المراكز الأوروبية في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ولفرهامبتون أقوى منافس من الثلاثة منافسين للبلوز، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بجانب عودة كريستوفر نكونكو من الإصابة التي أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم.