الأهلي يطالب بتأجيل مباراتي السوبر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - خاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، لتأجيل مباراتي الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال لمدة يوم واحد فقط.

وطلب الأهلي أن تقام المباراة الأولى يوم 26 ديسمبر، وأن تكون المباراة الثانية يوم 29 من نفس الشهر، وهذا بسبب أن الفارق الزمني بين وصول بعثة الفريق للإمارات وانطلاق المباراة الأولى 24 ساعة فقط.

ونص بيان الاهلي على: "الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد".

واختتم: "فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية، كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق".

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