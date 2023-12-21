فانتازي.. كيف تؤثر إعادة مباراة بورنموث ضد لوتون على المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر مسؤولو الدوري الإنجليزي إعادة مباراة بورنموث ضد لوتون التي أقيمت يوم السبت الماضي بالكامل، بعد الحالة الطبية الطارئة التي تعرض لها "توم لوكير" لاعب لوتون تاون.

وقرار إعادة مباراة لوتون تاون وبورنموث، يعني أنه سيتم الآن إغلاق المباراة وإلغاء النقاط التي حققها اللاعبون في مباراة الجولة السابعة عشر.

وسيتم الآن إغلاق الجولة السابعة عشر وسيتم تحديث فانتازي الدوري الإنجليزي، مع إلغاء النقاط التي حققها اللاعبون في المباراة الأصلية بالجولة 17 بين بورنموث ولوتون تاون.

وإذا كان لدى مدرب فانتازي لاعب من تلك المباراة، فلن يحصل هذا اللاعب على نقاط وسيتم استبداله بلاعب من مقاعد البدلاء الخاصة بك إن أمكن.

وتذكير بأن فرق فانتازي يجب أن يكون لديها حارس مرمى واحد وثلاثة مدافعين على الأقل ومهاجم واحد على الأقل، وإذا كان فريقك الأساسي يضم ثلاثة مدافعين، ولم يلعب أحدهم أي دقيقة، فلا يمكن استبداله إلا بمدافع آخر لعب في أسبوع الدوري الإنجليزي.

وإذا كان مدرب فانتازي وضع شارة "الكابتن" على لاعب من مباراة بورنموث ضد لوتون، فسيتم تطبيق قواعد نائب الكابتن العادية وسيحصل نائب الكابتن الآن على نقاط مضاعفة، وإذا لم يلعب نائب الكابتن أيضًا في الأسبوع 17 من الدوري، فلن يتم مضاعفة نقاط أي لاعب.

ومن المقرر إعادة جدولة المباراة في وقت لاحق من الموسم، على أن يتم تأكيد الموعد بعد التشاور مع الأطراف المعنية.