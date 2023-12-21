"لن يغادر واتفاق شبه محسوم".. تضارب التصريحات حول بيع أحمد سيد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات حول انتقال لاعب الزمالك، أحمد سيد "زيزو" إلى أحد الأندية السعودية، وتضاربت التصريحات بشأن موافقة الإدارة على بيع اللاعب.

ورد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على أخبار بيع أحمد سيد زيزو، وقال في لقاء تليفزيوني: "لم يصلنا أي عروض لضم زيزو ومجلس الإدارة لم يتلق أي شيء، وفي حالة تلقيه أي عرض سنعلنها على الفور، وسيجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأن تلك العروض".

وعلق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق على بيع زيزو، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "شعبية الزمالك بُنيت وزادت على أسماء كبيرة تاريخية و حاضرة، كابتن محمد لطيف، كابتن حنفي بسطان، كابتن حمادة أمام، كابتن طه بصري ، كابتن إبراهيم يوسف، كابتن حسن شحاته، كابتن علي خليل، كابتن حازم إمام، كابتن شيكابالا، كابتن أحمد زيزو وإن لم تسعفني الذاكرة فهم كثيرون".

وأضاف: "فافتخروا بناديكم، و لن يتم إطلاقا أن ينال من هذا الكيان الصامد اللذين حاولوا مراراً و تكراراً هدمه ولكن دون جدوى، على عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام".

وأكد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك في بيع أحمد سيد زيزو للخروج من أزماته.

وقال "ميدو" في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك تضربه أكثر من أزمة منها الديون والغرامات والضرائب والمستحقات المتأخرة والصفقات، ومجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، يريد الخروج من هذه الأزمات ببيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي، وهناك اتفاق شبه محسوم مع أحد أندية الدوري السعودي لبيع اللاعب".

وأضاف: "الزمالك إذا حصل على 11 مليون دولار بما يوازي 340 مليون جنيه سيتخذ 5 قرارات مصيرية، أولها إغلاق جميع القضايا المرفوعة على النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فك القيد، المشكلة الثانية هي تجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، بالإضافة لحل أزمة المديونيات داخل النادي".

واختتم "ميدو": "نادي الزمالك سيقوم بالتعاقد مع 5 صفقات في الانتقالات الشتوية حال فك القيد، وأخيرًا التعاقد مع مدير فني أجنبي مميز بدلًا من معتمد جمال المدير الفني المؤقت حاليًا".

وانضم أحمد سيد "زيزو" إلى نادي الزمالك في يناير 2019، وخاض مع الفريق 209 مباراة، سجل خلالها 70 هدفا.

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