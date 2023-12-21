"المباراة الأخيرة لي".. مدرب أوراوا يتحدث عن مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث البولندي ماسيج سكورزا، المدير الفني لفريق أوراوا ريدز الياباني عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنها المباراة الأخيرة له مع بطل آسيا.

وقال سكورزا عبر الموقع الرسمي للنادي: "هذه مباراة سيخوضها الجميع بتركيز كبير من أجل الهدف الكبير، ستكون تلك المباراة الأخيرة لي مع الفريق وأعلم أن تصميمنا سيكون قويا في هذه المباراة".

وتابع: "أريد إنهاء مشواري مع الفريق بالفوز، وأعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية للفريق والنادي أكثر من نفسي، وأعتقد إنها خبرة جيدة في نهاية الموسم لأنها المباراة رقم 60 لنا، ونريد أن تكون أفضل مباراة لنا".

واختتم مدرب أوراوا: "بالطبع المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة، لكن مانشستر سيتي فريق يحلل المباراة ويمكنه تغيير خططه في منصف اللقاء بحسب الخصم، وأعتقد أنهم فريق مرن، وأرى أن الأهلي يلعب بنفس الشكل ومع ذلك، هناك زخم في خط الوسط، ستكون هناك تغييرات في المراكز''.

ويواجه الأهلي نظيره أوراوا ريدز الياباني، في الرابعة والنصف مساء غدا الجمعة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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