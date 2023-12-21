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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أرسل النادي الأهلي  خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.

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رسمياً.. الأهلى يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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