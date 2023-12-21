شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بتأجيل مباراة منتخب الناشئات والكاميرون في الإياب لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة العودة لمنتخب الناشئات أمام نظيره الكاميروني لمدة 48 ساعة في المرحلة الجديدة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل، وكانت مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر، لكن هناك مقترح لتأجيلها لمدة 48 ساعة لتقام 21 من الشهر نفسه.

وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.