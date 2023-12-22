شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى يعود لحراسة إنبى أمام الجونة بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى لحماية عرين الفريق البترولى في مباراة الجونة المقبلة والمقرر لها يوم 25 ديسمبر الجارى ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

وتعافى البلعوطى من الإصابة ومنعته من المشاركة في مباراة الإسماعيلى الماضية ليصبح الحارس جاهزاً للمشاركة مع فريقه في مباراة الجونة المقبلة بالدورى.

وفاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورى Nile.

سجل محمد حامد هدف إنبى في الدقيقة 14 من ضربة رأس مستغلاً الخروج الخاطئ لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات هذا الموسم، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى فخاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 13.