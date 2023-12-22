شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يُلبّي دعوة "فيفا" على هامش مونديال الأندية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبّى وفد النادي الأهلي الذي ضم كلا من محسن صالح وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في حفل العشاء المُقام على هامش بطولة كأس العالم للأندية، التى تجرى فعالياتها بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في الحفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ"فيفا"، وحرص وفد الأهلي على لقاء رئيس الاتحاد الدولي وبعض القيادات الدولية الكروية.

وأنهى الأهلي مرانه الأخير استعداداً لمباراة الأهلي مع أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الساعة الرابعة والنصف من عصر غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وبدأ الأهلي المران بمُحاضرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني شرح خلالها بعض الأمور الخاصة بمباراة الغد المرتقبة ووجه بعض التعليمات للاعبي الفريق ، وخاض الأهلي فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة لحراس المرمى.