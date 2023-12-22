شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن توري بينسو الحكمة الأمريكية لمباراة الأهلي وأوراوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي ظهور الحكمة الأمريكية توري بينسو، التي تقود مباراة بطل أفريقيا مع نظيره فريق أوراوا ريد الياباني، والمقرر لها فى الرابعة والنصف من عصر غدا الجمعة، بتوقيت القاهرة لتحديد المركز الثالث للبطولة.

ويعاون الحكمة الأمريكية فى إدارة مباراة الغد، كل من بروك مايو وكاثرين نيسبيت مساعدين والكونغولي جان جاك ندالا، حكم رابع.

وكانت توري بينسو، قد نالت شرف إدارة نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين المنتخبين الإنجليزي والإسباني، والتى حسمها الأخير، بهدف نظيف، وشهدت فضيحة كبيرة، بعد قيام رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، بتقبيل اللاعبه جيني هيرموسو، وفقد منصبه على أثر هذه الواقعة.

الخليج 365 يقدم 5 معلومات عن الحكمة الأمريكية

1 - ولدت الحكمة الأمريكية فى فلوريدا عام 1985، وقاد مباراتها الأولي على مستوي التحكيم فى 24 سبتمبر عام 2020.

2 - أدارت مباراة افتتاح النسخة الحالية من مونديال الأندية 2023، والتى جمعت اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتى حسمها الأول بثلاثة أهداف نظيفة.

3 - يعمل زوجها كريس، حكمًا أيضا لمباريات كرة القدم في منافسات الدوري الأمريكي.

4 - لم تشهد المباراة الأولى للحكمة الأمريكية فى كأس العالم للأندية الحالية، إشهار أى بطاقة صفراء أو حمراء.

5 - ثانى إمراة تحكم في مونديال الأندية، بعد البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا في إدارة لقاء تحديد المركز الخامس في نسخة 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي والدحيل القطري.