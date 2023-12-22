شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. هانى رمزى يكشف حقيقة رفض الأهلي احترافه بالدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى رمزى، لاعب الأهلى والمنتخب السابق، حقيقة رفض مسئولى الأهلى احترافه بالدورى الإنجليزى فى بداية حياته وبالتحديد بعد مونديال إيطاليا 1990.

قال هانى رمزى خلال تواجده فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن الأهلى لم يرفض انتقاله لفريق ساوثهامبتون بل إنه بعد مونديال إيطاليا توجه مباشرة إلى إنجلترا للتواجد فى الدورى الإنجليزى، وتواجد مع الفريق الإنجليزى لمدة أسبوعين وتدرب مع فريق أ وليس الأول، وبعد ذلك تدرب مع الفريق الأول، وعند الاتفاق على التفاصيل المالية للصفقة طلب الأهلى مليون دولار وهو مبلغ كبير وقتها.

وأضاف رمزى أنه لم يندم على الاحتراف مع هامبتون فى بدايته، لأنه شعر أنه كان من الممكن ألا يستطيع أن يكمل الرحلة وأن هامبتون خطوة كبيرة.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.