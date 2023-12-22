شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق مدحت فقوسة يخطف المركز الثالث بعد الفوز على هشام عبد الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مدحت فقوسة الذى يقوده عبد الستار صبرى بالمركز الثالث فى برنامج كابيتانو مصر هذا الموسم، بعد التغلب على فريق هشام عبد الرسول الذى يتولى قيادته هشام حنفى بنتيجة 1/9.

وحرص لاعبو فريق فقوسة على الاحتفال مع مدربهم عبد الستار صبرى فى أرض الملعب، فرحين بالفوز بهذا المركز، فى المقابل أبدى لاعبو فريق هشام عبد الرسول حزنهم للخسارة فى المباراة وفقد المركز الثالث.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.