7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير.

بعثة بيراميدز تصل الإمارات استعدادا للمشاركة فى بطولة السوبر

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال. أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط. الزمالك يدرس مطالبة الجبلاية بالتحقيق فى أحداث مباراة فيوتشر مواليد 2005 يدرس مسئولو نادى الزمالك التقدم بشكوى ضد نادى فيوتشر على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريق مواليد 2005، ببطولة الدورى، من إصابة رباعى الفريق بإصابات مختلفة .

أفشة: نحتاج للتركيز واستغلال الفرص لحصد "برونزية" مونديال الأندية قال محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي إن مواجهة أوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير بعد تحديد الاتحاد الافريقي "الكاف" مواعيد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في بطولة دوري ابطال افريقيا في احد يومي 16 أو 17 من نفس الشهر.