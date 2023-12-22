شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. هانى رمزى يكشف رحلته من عابدين إلى عرض من الدورى اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى رمزى، لاعب الأهلى والمنتخب السابق، بداية رحلته مع كرة القدم، والتى بدأها قبل النادى الأهلى، حيث قال إنه فى البداية كان يلعب فى عابدين والسيدة زينب، ثم أخذه والده وقال له: "هقدملك فى الأهلى"، وذلك بعد الاكتفاء باللعب فى عابدين والسيدة.

وقال رمزى فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت إنه علم أن هناك مدربا من سويسرا كان يريد أن ينقله إلى الدورى اليابانى، حيث كان يتابعه، ومن شدة إعجابه بمستواه لقبه برولز رويس.

وأشار لاعب الأهلى السابق إلى أنه كان من الصعب أن ينتقل إلى اليابان ويلعب فيها وقتها، قائلا: "كان صعب أروح اليابان".

وقال رمزى إن أول مباراة له فى الدورى الألمانى كان كأس السوبر الألمانى أمام بايرن ميونخ، وفاز فريقه بنتيجة 3/1، كان أول لاعب مصرى يلعب البوندزليجا.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.