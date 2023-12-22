شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 21-12-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار 7 حكام من مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار.
كولر: نحتاج شراسة هجومية أمام أوراوا وعلاج إهدار الفرص يتطلب مزيدا من الوقت
قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أن الفريق أمامه فرصة للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على أوراوا الياباني، في المباراة التي تجمع الفريقين الرابعة والنصف غدًا الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة.
وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.
أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.
الزمالك يدرس مطالبة الجبلاية بالتحقيق فى أحداث مباراة فيوتشر مواليد 2005
قال محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي إن مواجهة أوراوا الياباني على تحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن المنافس خاض مباراتين في كأس العالم للأندية وقدم مستويات طيبة، كما يملك عددًا من اللاعبين المميزين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز