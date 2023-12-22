شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: الأهلي كان يستحق مواجهة السيتي فى المونديال.. وفلومينينسي استغل هذه الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريق فلومينينسي البرازيلي استغل إهدار الأحمر للفرص في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "في المباريات الكبيرة عندما تهدر الفرص تستقبل الأهداف"، وأضاف: "فلومينينسي لعب بهدوء أكثر في الشوط الثاني، ولاعبو الأهلي انخفض المستوى البدني لهم، واستغل الفريق البرازيلي ذلك وأحرز هدفين".

وتابع: "خبرات لاعبي فلومينينسي ظهرت في الشوط الثاني.. مندهش من حديث البعض عن معدل أعمارهم.. الفريق البرازيلي لديه ثنائي في خط الوسط رائعين".

وأكمل: "النادي الأهلي استحق أن يكون طرفا في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي.. وما يحدث حينها يحدث، فالأهلي سبق له مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي يركزون الآن على تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الهزيمة أمام فلومينينسي".