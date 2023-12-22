شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: مواجهة الأهلي ضد أوراوا الياباني مُقلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي ضد أوراوا الياباني مُقلقة، وسط حالة ثقة كبيرة من جماهير الفريق الأحمر بإمكانية حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الأهلي دائمًا يبحث عن الالقاب واللعب بروح عالية، والقوة داخل الملعب.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "إمام عاشور لاعب مميز في وسط الملعب ولا يزال أمامه كثيرًا ليقدمه للأهلي خلال المرحلة المقبلة، لكنه لا يستطيع قيادة الأهلي بمفرده، وسيتألق عندما يكون لاعبو الفريق بجواره يقدمون مستوى مميزا".

وأضاف: "كهربا تعرض للإجهاد على مدار الفترة الماضية، والأهلي يحتاج لمهاجم آخر، ولا يليق بالنادي عدم وجود مهاجم صريح، وفريق فلومينينسي كان يضم مدافعا كبيرا في السن مثل ميلو، وظهر بشكل جيد على مهاجمي الأهلي وأنقذ كرة خطيرة أمام تاو".

وزاد: "فلومينينسي أرهق الأهلي في الشوط الثاني بكثرة الاستحواذ على الكرة، ولكن طريقتهم لن تفلح أمام مانشستر سيتي، والخوف على الأهلي في لقاء أوراوا من السرعات العالية للفريق الياباني، وأيضا حالة الإجهاد التي سيطرت على لاعبي الفريق الأحمر، ويجب حسم اللقاء مبكرا في أول نصف ساعة".

وأكمل: "ديانج يجب أن يكون له دور في وسط الملعب، على حساب أكرم توفيق أو مروان عطية، يجب أن يكون للاعب المالي دورًا في لقاء أوراوا غدًا، كما أن عناصر الخط الهجومي معروفة تاو وكهربا والشحات".