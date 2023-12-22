الامارات | الإثيوبية ديدا تعود إلى «ماراثون دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النجمة الإثيوبية ديرا ديدا، أنها ستعود إلى الإمارات للدفاع عن لقبها في ماراثون دبي الذي يقام 7 يناير المقبل. وفي وقت سابق من هذا العام، استطاعت ديدا، وهي زوجة الفائز السابق بماراثون دبي وبطل العالم للماراثون تاميرات تولا، الفوز بسباق السيدات المحترفات، بتسجيلها زمن 02:21:11 ساعة في (مدينة إكسبو دبي)، بينما كان صهرها أبديسا تولا في طريقه للفوز بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين.

وفي وقت يغيب فيه أبديسا عن الدفاع عن لقبه في دبي، بسبب الإصابة، ستعود ديرا ديدا إلى خط البداية، حيث تسعى للحصول على لقبها الثاني على التوالي في ماراثون دبي، وهذه المرة على الطرق السريعة والمسطحة حول منطقة برج العرب وشارع شاطئ جميرا.

ويعتبر الماراثون سباقاً مألوفاً لديدا التي نافست على المسار في عامي 2018 و2020، واحتلت المركزين السابع والخامس على التوالي. وهذه هي المرة الأولى منذ 2020 التي يعود فيها الحدث إلى ما كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه «موطنها» الطبيعي، وستبدأ ديدا كمفضلة قوية للفوز بعد واحدة من أكثر السنوات نجاحاً في مسيرتها المهنية.

وفي العام الحالي 2023، سجلت أفضل زمن شخصي لها في سباقي 10 آلاف متر ونصف الماراثون، بينما بعد سبعة أشهر من فوزها في دبي، حسنت العداءة الإثيوبية البالغة من العمر 27 عاماً أفضل زمن شخصي لها في الماراثون، وسجلت 2:19:24 في برلين، وتتطلع إلى الحفاظ على إنجازها الكبير في المسافة الكلاسيكية.

وقالت ديدا في تصريح صحافي: «عندما أخذت زمام المبادرة في دبي، كنت متأكدة من أنني سأفوز. كان سباقاً رائعاً، وبطبيعة الحال، كان الأمر عاطفياً للغاية عندما أدركت أن أبديسا فاز أيضاً». وقال بيتر كونيرتون، مدير سباق «ماراثون دبي» في تصريح صحافي: من دواعي سرورنا دائماً أن نرحب بعودة أبطالنا السابقين. لقد كان فوز اثنين من أفراد العائلة إنجازاً رائعاً، ويسعدنا عودة ديرا ديدا إلى دبي للمشاركة في أول ماراثون دولي كبير في العام التقويمي الجديد.

. شاركت ديدا من قبل في نسختي 2018 و2020، وتوجت بلقب 2023.