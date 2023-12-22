الامارات | «قطر للغولف» خامس محطات «السباق إلى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف أن «بطولة البنك التجاري قطر ماسترز» ستكون الخامسة من بين ثمانية أحداث يطلق عليها «السلسلة الدولية» في منافسات الموسم 2024، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، على أن تقام من 8 إلى 11 فبراير المقبل، في نادي الدوحة للغولف، مع عودتها مرة أخرى إلى موعدها التقليدي مطلع العام الجاري.

وستكون الخامسة، بعد بطولات «دبي إنفيتيشنال» و«هيرو دبي كلاسيك» وبطولة رأس الخيمة، ثم بطولة البحرين، كما تسبق بطولات تقام في إفريقيا، وهي: بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، وبطولتي «إس دي سي» وجونسون ووركوير المفتوحة في جنوب إفريقيا.