الامارات | الشارقة وشباب الأهلي يتوجان بجائزتي «دوري الجماهير»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي يتوجان بجائزتي «دوري الجماهير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة التاسعة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023-2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي العين، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، فاز بها نادي شباب الأهلي بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
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