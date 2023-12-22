الامارات | النصر يحرز الفوز الـ 10 على التوالي في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في دوري كرة السلة، بخطفه أول من أمس، الانتصار الـ10 على التوالي الذي جاء بصعوبة على حساب مضيفه الشارقة، بفارق أربع نقاط وبنتيجة 91-87، في مباراة ضمن الجولة الـ12 من الدور التمهيدي. وشهدت الجولة نجاة شباب الأهلي من مصيدة البطائح، في مباراة نجح خلالها «الفرسان» في قلب تأخره إلى فوز في الدقائق العشر الأخيرة بنتيجة 94-82، قبل أن يتمكن الوحدة من تسجيل انتصاره الثاني في البطولة بفوزه على الظفرة 89-73.

وواصل شباب الأهلي تمسّكه بصدارة الترتيب العام وبرصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه النصر، لكن مع مباراة أقل لـ«العميد» الذي خضع في الجولة الـ10 لراحة إجبارية، فيما حافظ الشارقة على مركزه الثالث بـ16 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل المرتاح في هذه الجولة، كما حافظت فرق البطائح والوحدة والظفرة على مراكزها من الخامس حتى السابع والأخير، برصيد 15 و12 و10 نقاط على التوالي.