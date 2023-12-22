الامارات | «جائزة مبادلة أبوظبي للإبحار» تقام 13 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد أبوظبي لاستضافة «جائزة مبادلة أبوظبي للإبحار» يومي 13 و14 يناير المقبل، حيث تقام المنافسات العالمية في ميناء زايد بأبوظبي، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي. وتشارك في السباقات قوارب كاتمران المزعنَفة بطول 50 قدماً (F50) وعالية التقنية، وتضم على متنها نخبة من أبطال ونجوم رياضة الإبحار الشراعي.

وكانت «جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار» أقيمت في وقت سابق، وشهدت مستويات عالية من المنافَسة، حيث فاز في النهائي فريق نيوزيلندا بقيادة بيتر بورلينغ، بعد أن تقدّم في اللحظات الأخيرة ليخطف اللقب، منهياً بذلك آمال أستراليا وكندا بتحقيق الفوز في السباق الأكثر تنافُساً للآن بتاريخ سباقات الجائزة الكبرى للإبحار.