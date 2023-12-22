الامارات | مونديال البولو في الإمارات ديسمبر 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال البولو، الفترة من السادس حتى 20 ديسمبر 2026، موعداً لاستضافة البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات، سيكون من بينهما منتخب الإمارات (المستضيف)، وإسبانيا حاملة لقب النسخة الأخيرة من البطولة. وقال رئيس اتحاد البولو، محمد الحبتور، إن المنتخبات الستة المتبقية سيتم ترشيحها على ضوء التصفيات التي ستُجرى لمختلف قارات العالم، وستبدأ اعتباراً من العام المقبل وستستمر لأكثر من عام.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت مؤتمراً صحافيا، أول من أمس، بحضور محمد الحبتور، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وسعيد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، ومحمد الحريز، الأمين العام للاتحاد، والبرازيلي رينيه برنارد بيل، والأرجنتيني أدريان سيمونيتي، من شركة «LM» بولو «لامارتين».

وأكد محمد الحبتور أن استضافة كأس العالم للبولو، بموافقة 45 دولة شاركت في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في الأرجنتين قبل أسبوع، تعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات الإمارات على استضافة كبريات الأحداث الرياضية العالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت تم تشييدها بمواصفات عالمية.

وقال أيضاً: «خطة اتحاد البولو ستسير في اتجاهين متوازيين، الأول يتعلق بإبراز قدرات الإمارات على تنظيم واحدة من أفضل بطولات كأس العالم على مدار التاريخ، والاتجاه الثاني يتعلق بتجهيز المنتخب بأفضل ما يمكن، من خلال المعسكرات المحلية والخارجية التي سينخرط فيها استعداداً للبطولة، إذ من المقرر أن يُقيم معسكرات خارجية في إسبانيا والأرجنتين وبريطانيا، مع خوض كثير من المباريات الدولية».

وقال سعيد حارب إن إقامة كأس العالم يُعزز من أجندة الأحداث الرياضية المتنوعة التي استضافتها الإمارات في السنوات الماضية، ويؤكد أن الإمارات أصبحت منصة وبوابة مهمة لإنجاح أي حدث رياضي عالمي يقام على أرضها. من جانبه، أكد سعيد بن دري، أن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعها الأول قبل المؤتمر الصحافي لتحديد الموعد النهائي للبطولة، وإبلاغ الاتحاد الدولي، وهناك اجتماع آخر سيُعقد الشهر المقبل، لتشكيل كل اللجان الخاصة بالبطولة، وتكليفها بوضع الخطط الخاصة بعملها تمهيداً للبدء فيه قبل وقت مبكر، بعد التنسيق مع الجهات الرسمية والحكومية في الإمارات.

. منتخبا الإمارات وإسبانيا يشاركان في المونديال وسيتم اختيار ستة منتخبات أخرى من خلال التصفيات.