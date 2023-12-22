الامارات | «الدريفت كار» في مهرجان ليوا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، اليوم، سباق «الدريفت كار» للسيارات، ويستمر على مدار يومين، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي. وتعتبر سباقات الدريفت من السباقات العالمية، وكان أول حضور لها في المهرجان في موسم 2018، واستمرت بنجاح كي تكون منافسة ثابتة في أجندة المهرجان.

وتجمع ليوا دريفت المحترفين والنجوم من دول مختلفة، وتعتبر من المستويات الأعلى في سباقات الدريفت، وهي دريفت برو أو دريفت محترفين، حيث لا مجال لمشاركة الهواة أو أصحاب المستويات المبتدئة في الدريفت.

في جانب آخر، اختتمت أول من أمس، منافسات سباق الخيول العربية، حيث فاز بلقب شوط 2100 متر «لطام» لمالكه حمد المرر، وأحرز لقب شوط 1400 متر «أطرش» لمالكه سلطان الدرمكي. وكرم الفائزين عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، بحضور عدد من المسؤولين.