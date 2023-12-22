بهدف قاتل.. ريال مدريد يهزم ألافيس وينتزع صدارة الليجا من جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق ريال مدريد فوزا صعبا على الافيس بهدف في المواجهة المقررة بينهما ضمن مناسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد بتوقيع لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتلقى ناتشو مداقع ريال مدريد البطاقة الحمراء مع بداية الشوط الثاني وكان المدرب أنشيلوتي قد حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.

بهذه النتيجة صعد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة مع جيرونا الذي تراجع للوصافة بنفس عدد النقاط.

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.