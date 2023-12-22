لعنة كوبا أمريكا تحرم نيمار من كتابة التاريخ مع البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - وطد غياب نيمار عن منافسات كوبا أمريكا لنسخة 2024، اللعنة التي تطارد نجم السيليساو، من كتابة التاريخ مع المنتخب البرازيلي بالتتويج.

ذلك بعد تصريحات أطلقها طبيب منتخب البرازيلي بتأكيد غياب نيمار عن كوبا امريكا المقبلة بسبب تداعيات الإصابة بالرباط الصليبي والتي أدت لانتهاء موسمه الكروي بشكل عام.، لتتبخر أحلامه بالتتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده، كون اقترب من محطاته الأخيرة بسبب كثرة الإصابات والتقدم في العمر، وستكون النسخة المقبلة من كوبا أمريكا هي الثالثة التي يغيب عنها نيمار في مشواره الكروي والتي كانت لأسباب مختلفة.

الغياب الأول في كوبا امريكا لنسخة 2016، وذلك بعد تفضيله المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو التي استضافتها بلاده آنذاك، ونجح في حصد الميدالية الذهبية لمنتخب السيليساو، بينما ودعت كوبا أمريكا من دور المجموعات.

وتعود المرة الثانية إلى نسخة 2019 وغاب نيمار عندها بسبب إصابة في كاحل القدم خلال مباراة ودية بين البرازيل وقطر قبيل انطلاق كوبا أمريكا التي حسمها راقصي السامبا آنذاك بالفوز على الأرجنتين وبيرو في مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ولم يشهد مشوار نيمار الكروي سوى 12 مباراة فقط في كوبا أمريكا سجل خلالهم 5 أهداف، وإجمالا خاض مع المنتخب البرازيلي 128 مباراة سجل خلالهم 79 هدفًا ويعد الهداف التاريخي لراقصي السامبا متفوقًا على الأسطورة بيليه.

وكان نيمار نجم الهلال السعودي، قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال فترة التوقف الدولي ومشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض نيمار تجربة جديدة مع الهلال السعودي بدأت في الصيف الماضي وتنتهي في 2025، وذلك بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.