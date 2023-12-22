بعد استدعائه من تركي آل الشيخ.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه في السعودية “فيديو”

أعلن الملاكم الأمريكى جاريل ميلر، إسلامه بشكل رسمي، وذلك خلال المشاركة في فعاليات موسم الرياض 2023 في السعودية.

وفاجئ “ميلر” الجميع وأعلن إسلامه في مؤتمر صحفى قبل نزال “اليوم الحاسم” لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، فى منطقة Kingdom Arena.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس” للملاكم الأمريكي أثناء إعلان إسلامه في المؤتمر الصحفي اليوم.

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وقال جاريل ميلر في المؤتمر الصحفي: “أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي”.

وكانت تمت دعوة جاريل ميلر من جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية للمشاركة في نزال “اليوم الحاسم” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وستقام مواجهات نزال “اليوم الحاسم” في موسم الرياض يوم السبت المقبل، حيث تشهد مواجهات ثنائية قوية بين عدد من أبرز أبطال الملاكمة في العالم.