كبار أوروبا يهددون إتمام صفقة الاهلي السعودي المنتظرة

أصبح النادي الاهلي السعودي مهددًا بفقد صفقته المنتظرة بسبب كبار أوروبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024.

وأكد الصحفي التركي “أكرم كونور”، أن هناك كبار أوروبا يستعدون للتعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، خلال الفترة المقبلة.

ويعد جوشوا كيميتش، أهم أهداف النادي الاهلي السعودي في انتقالات الشتاء القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

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وأشار كونور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”، أن أندية برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد والسيتي وكذلك ليفربول الإنجليزي، يرغبون في التعاقد مع كيميتش، في يناير المقبل.

وطلبت إدارة الاهلي من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق بالتوسط من أجل اقناع مواطنه جوشوا كيميتش، بمغادرة أوروبا والانتقال إلى صفوف الراقي في الفترة المقبلة.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.