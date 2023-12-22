ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 18.. ريال مدريد يستعيد الصدارة

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ 18 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، والتي شهدت لقاءات قوية ومثيرة، أبرزها فوز ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة مثيرة خارج الديار أمام ألافيس، بعدما لعب منقوص العدد من الدقيقة الـ 54 ضد طرد ناتشو عقب العنف ضد لاعبي ديبورتيفو.

وفي مباراة أخرى، تعثر جيرونا متصدر جدول الترتيب أمام ريال بيتيس، بعدما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة، لتصب النتيجة في صالح ريال مدريد الذي تصدر الترتيب.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ 18 كالآتي..

1- ريال مدريد – 45 نقطة

2- جيرونا – 45

3- برشلونة – 38

4- أتليتكو مدريد – 35 – 17 مباراة

5- أتليتك بلباو – 35

6- ريال سوسيداد – 31

7- ريال بيتيس – 28

8- خيتافي – 26

9- لاس بالماس – 25

10- فالنسيا – 23

11- رايو فاليكانو – 20

12- فياريال – 19

13- أوساسونا – 19

14- مايوركا – 18

15- إشبيلية – 16

16- ديبورتيفو ألافيش – 16

17- قادش – 15

18- سلتا فيجو – 13

19- غرناطة – 8

20- ألميريا – 5

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وتتبقى مباراة وحيدة مؤجلة في الدوري الإسباني حتى الآن، والتي تم إلغاءها بين أتلتيكو مدريد وإشبيلة لسوء الأحول الجوية من الجولة الرابعة.

وستقام المباراة المؤجلة بين أتليتكو مدريد وإشبيلية مساء غد الجمعة.