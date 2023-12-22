اعتقال رئيس الوداد المغربي في قضية الإتجار بالمخدرات.. ما القصة؟

يخضع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، للتحقيق أمام الوكيل العام في محكمة الاستئناف، منذ أن تم اعتقاله صباح أمس الخميس.

وألقت القوات المسؤولة القبض على سعيد الناصيري، للمثول أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، رفقة عدد من المتورطين معه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “بارون المخدرات”.

القصة الكاملة لتورط رئيس الوداد في قضية مخدرات

وتم اعتقال الناصيري رفقة 25 شخصًا آخر، جاء أبرزهم سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، فضلًا عن وجود عدد من المتهمين أصحاب النفوذ والمناصب الكبرى.

وتعرف القضية التي يخضع بسببها الناصيري للتحقيق حاليًا باسم “بارون المخدرات”، وهي قضية اتجار دولي في المخدرات، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية.

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ويخضع الناصيري للتحقيق في عدة تهم منها: بالسطو على أموال وممتلكات عقارية بالعاصمة الاقتصادية تعود لبارون المخدرات المعروف بـ«مالي»، وذلك وفقًا لما تم تداولها على المواقع المغربية المختلفة “لو سبورت 360 – الأول – أنفاس”.

وأوصى وكيل النيابة بعد الاستماع لتصريحات المتهمين اليوم، بتقديم التماس إلى قاضي محكمة الاستئناف بسجن المتهمين وعلى راسهم سعيد الناصيري