فاسكيز ينقذ ريال مدريد من فخ ألافيس ويصعد لصدارة الدوري الإسباني

نجح ريال مدريد من تحقيق الفوز المثير والصعب على ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس مساء الخميس على ملعبه، في رحلة البحث عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المباراة بين ريال مدريد وألافيس، والتي أقيمت على ملعب مينديزوروزا، في ليلة إشهار البطاقة الحمراء في وجه ناتشو.

وتعرض ناتشو للطرد من المباراة في الدقيقة الـ 54، ليلعب ريال مدريد منقوص العدد فيما تبقى من المباراة، مع تشكيله عدد من الكرات الخطرة على مرمى ألافيس دون تسجيل أي أهداف.

وفي الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، نجح لويس فاسكيز من تسجيل هدفًا قاتلًَا في شباك ألافيس، ليخطف به الفوز في ختام الجولة.

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وبهذه النتيجة، نجح ريال مدريد في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد، خاصة بعد تعثر جيرونا أيضًا بالتعادل أمام ريال بيتيس.

ورفع ريال مدريد رصيده عند النقطة 45، ليرتقي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي في النقاط مع جيرونا الوصيف، بينما رفع ألافيس رصيده عند 16 نقطة.