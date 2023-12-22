“دمر المقاعد وتعدى على مساعده”.. ريال مدريد يثير غضب مدرب ألافيس

انفجر لويس جارسيا المدير الفني لنادي ديبورتفيو ألافيس، غاضبًا بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني الممتاز.

ونجح ديبورتيفو ألافيس في فرض التعادل السلبي على ريال مدريد طوال أحداث المباراة، قبل أن ينجح لويس فاسكيز في تسجيل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبعد تسجيل فاسكيز لهدف فوز ريال مدريد، انفعل لويس جارسيا مدرب ألافيس على مقاعد البدلاء، وركل المقاعد بقدمه، واستشاط غضبًا على أحد مساعديه الجالسين على دكة المدربين.

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وبهذه النتيجة، نجح ريال مدريد في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد، خاصة بعد تعثر جيرونا أيضًا بالتعادل أمام ريال بيتيس.

ورفع ريال مدريد رصيده عند النقطة 45، ليرتقي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي في النقاط مع جيرونا الوصيف، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس رصيده عند 15 نقطة.

وكان يطمح ألافيس في خطف نقطة ثمينة من ريال مدريد في صراع الدوري.