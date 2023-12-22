معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة أسبوع، عقب عودة الفريق من أنجولا اليوم.

وجاء قرار معتمد جمال بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الفريق مع سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم 2 يناير 2023، لكنها تأجلت بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبيا، في المبارة التي أقيمت مساء أمس على استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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