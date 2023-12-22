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ميتروفيتش يزاحم رونالدو على صدارة هدافي الدوري السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي الفوز على أبها، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأحرز الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 25 من المباراة، ليصل إلى الهدف رقم 16 مع فريقه اي الدوري السعودي.

ويتساوى ميتروفيتش مع ، لاعب النصر السعودي في عدد الأهداف، ليتقاسم الثنائي صدارة هدافي الدوري السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 50 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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