"عادت من الموت".. بطولة السوبر التي ستحقق أحلام كبار أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد دوري السوبر الأوروبي من جديد للحياة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية.

فصلت محكمة العدل الأوروبية في الصراع الدائر بين الاتحاد الأوروبي، ودوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت المحكمة حكمًا لصالح دوري السوبر ليج الأوروبي واعتبرت أن منع يويفا والفيفا للأندية من إقامة السوبر ليج وتهديدها بالعقوبات هو إساءة استخدام للسلطة.وأضافت المحكمة بأن منع البطولة أيضًا هو خرق صريح لقانون المنافسة.

وقضت المحكمة بأن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا التي تمنح الموافقة المسبقة على المسابقات الجديدة تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وبدأ مشروع دوري السوبر الأوروبي في عام 2021، بـ12 فريقًا هم ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، إنتر، ميلان، ليفربول، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ولكن بعد ضغط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، انسحبت تسعة أندية، لينخفض عدد المؤسسين إلى 3 أندية، هي يوفنتوس، برشلونة وريال مدريد.

وبعد انسحاب نادي يوفنتوس من تأسيس مشروع دوري السوبر الأوروبي، فإنه يتبقى فقط ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وأصبح الحكم الذي صدر اليوم من محكمة العدل الأوروبية بمثابة العودة للحياة من جديد للبطولة التي يتمناها برشلونة وريال مدريد بعدما أكدت بعض التقارير أن الدخل الذي سيصل إلى مليار دولار.

أكدت العديد من الصحف الإسبانية على نظام وموعد البطولة الجديد.

وجاء الموعد المقترح لانطلاق البطولة في موسم 2025-2026.

وتتم المشاركة على أساس الجدارة الرياضية باستثناء الأعضاء الدائمين، والمقترح أن تكون البطولة مقسمة إلى 3 دوريات للرجال ودوريين للسيدات.

بطولات الرجال ستضم 64 ناديًا على المستويات المختلفة، دوري النجوم والدوري الذهبي بتواجد 16 فريقًا بكل منهما، والدوري الأزرق بمشاركة 32 أخرين.

ستلعب الأندية مباريات ذهابًا وإيابًا في مجموعات مكونة من 8 فرق، على أن يخوض كل ناد ما لا يقل عن 14 مباراة سنويًا.

في نهاية الموسم، ستحدد مرحلة خروج المغلوب، الترقيات والأندية البطلة في كل دوري، الترقيات السنوية والهبوط بين الدوريات، وسيعتمد الوصول إلى الدوري الأزرق على الأداء في الدوريات الوطنية.

كما أن الحد الأدنى من الدخل مضمون لكل من الأندية ويتجاوز ما هو مخطط له في الدورة المقبلة.

والخبر الأهم بالنسبة للجمهور هو بث المباريات مباشرة مجانًا عبر منصة البث الرقمي الجديدة.

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