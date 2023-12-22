قرابة 60 مباراة.. الجدول المزدحم يفسر اعتذار الأهلي عن كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم.

الأهلي أصدر بيانا (الثلاثاء) أكد فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في كأس الرابطة بسبب تلاحم البطولات والمباريات.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن تلاحم المباريات "أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر".

وأوضح النادي أنه سعى للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر "بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية".

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد في وقت سابق إقامة نسخة هذا الموسم من بطولة كأس الرابطة على مدار 45 يوما بالتزامن مع فترة التوقف بسبب كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل (في شهري يناير وفبراير).

كم مباراة يلعبها الأهلي هذا الموسم؟

قد يصل عدد مباريات الأهلي إلى ما يقرب من 60 مباراة بنهاية الموسم الحالي، وذلك بحسب ما يقدمه في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وكان الأهلي قد استهل الموسم بلعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، بجانب 4 مباريات في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

جدول الأهلي في الدوري المصري الممتاز يتضمن 34 لقاء، بجانب 3 مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراتين في كأس السوبر المحلي.

وفي حالة وصول الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيصل عدد مبارياته في تلك النسخة إلى 14 مباراة.

يُضاف إلى ذلك مباراتين في كأس مصر نسخة (2022-2023)، لعب الفريق الأحمر واحدة منهما أمام إنبي في نصف النهائي في أكتوبر الماضي، ثم يلتقي مع الزمالك في المباراة النهائية في مارس القادم.

المباريات المذكورة يصل عددها إلى 60 مباراة، ومن المنتظر أن يُضاف إليها مواجهات الفريق في نسخة الموسم الحالي من كأس مصر، والتي لم يتم الإعلان عن جدولها حتى الآن.

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