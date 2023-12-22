وداع مبكر وخسارة مواطنه.. 4 عوامل ترجح كفة الأهلي أمام أوراوا بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الأهلي لمواجهة امام أوراوا ريد الياباني، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز بنتيجة 3-0 أمام فريق اوراوا الياباني في لقاء أقيم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد تلقى هزيمة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات نصف نهائي المونديال.

ليضرب اوراوا موعدًا مع الأهلي في مباراة البرونزية، التي ستقام مساء الجمعة المقبل، في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

الفريق الياباني يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 57 نقطة بعد 34 جولة من عمر المسابقة.

ويملك الأهلي العديد من العوامل التي ترجح كفته قبل مواجهة الفريق الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

الخبرة المونديالية

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية هذا العام للمرة التاسعة في تاريخه، لكنه استطاع تحقيق الميدالية البرونزية في 3 نسخ فقط ، ويتنافس الأهلي في مباراة اوراوا على برونزية المركز الثالث، ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول للبرونزية الرابعة في تاريخه بعد أن توج بها في نسخ 2006 و2020 و2021.

وحقق الأهلي دوري أبطال أفريقيا 11 مرة لكنه شارك في 9 نسخ في كأس العالم للأندية ويملك خبرة لا يستهان بها في المحافل العالمية.

ويملك الأهلي أيضا ميدالية برونزية من بين الثلاث التي حققها على مدار تاريخه كانت أمام أحد الفريق اليابانية وهو هيورشيما في نسخة عام 2012.

القيمة السوقية

يتفوق الأهلي على فريق أوراوا ريد الياباني في القيمة السوقية، حيث جاءت القيمة السوقية للمارد الأحمر بقيمة 30.45 مليون يورو، بينما نجد أن القيمة السوقية لبطل دوري أبطال آسيا تقدر بـ 19.35 مليون يورو، كما أن اعلى لاعب في فريق اوراوا ريد الياباني من الناحية التسوقية هو بريان لينسين بقيمة 1.30 مليون يورو، لكن مع الأهلي يحتل إمام عاشور المركز الأول في القيمة السوقية بين اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال الفترة الماضية بقيمة 2.68 مليون يورو.

تراجع النتائج

خرج فريق اوراوا ريد الياباني من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية رغم أنه بطل النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا.

ودّع أوراوا ريد دايموندز الياباني حامل اللقب مسابقة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات بعد خسارته أمام هانوي الفيتنامي (2-1) ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

واختتم اوراوا ريد الياباني مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي المتصدر برصيد 16 نقطة.

وحقق اوراوا ريد لقب دوري أبطال آسيا في 3 نسخ أعوام2007، 2017 و 2022، بينما خسر اللقب في عام 2019 أمام الهلال السعودي.

الناحية التهديفية

سجل فريق الأهلي حتى الآن في كأس العالم للأندية 3مباراة جميعها كانت في مواجهة الاتحاد السعوي بالدور الثاني للمونديال، بينما استقبلت شباكه أيضا 3 أهداف، واحد منها أمام صاحب الأرض اتحاد جدة، وهدفين أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة.

وعلى الجانب الأخر، سجل لاعبو اوراوا ريد هدف وحيد حتى الآن رغم خوضه مباراتين في البطولة، كان الهدف أمام ليون المكسيكي بالدور الثاني من البطولة، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف خلال مواجهة مانشستر سيتي بنصف نهائي البطولة.

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