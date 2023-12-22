قبل مواجهة الأهلي.. ماذا قدم أوراوا أمام الفرق العربية بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق الأهلي أمام أوراوا ريد الياباني، مساء الجمعة ، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2023 بجدة؟

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز بنتيجة 3-0 أمام فريق اوراوا الياباني في لقاء أقيم مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد تلقى هزيمة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات نصف نهائي المونديال.

وضرب اوراوا موعدًا مع الأهلي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي ستقام مساء الجمعة ، في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتعد هذه هي التجربة الثالثة لفريق أوراوا ريد في كأس العالم للأندية، حيث وسبق ولعب في نسخة عام 2007 قبل أن يعود للمونديال مرة ثانية بعد غياب 10 أعوام وبالتحديد في نسخة 2017، والنسخة الأخيرة المقامة حاليا في جدة تعد الثالثة له.

المشاركة الأولى لفريق أوراوا ريد الياباني حصد خلالها على الميدالية البرونزية بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على سباهان أصفهان الإيراني في الدور الثاني بنتيجة 3-1، ليواجه بعد ذلك ميلان الإيطالي في نصف النهائي ويخسر منه بهدف دون رد.

وفي هذه النسخة واجه أوراوا نظيره النجم الساحلي التونسي، الذي كان بطلا لدوري أبطال أفريقيا وقتها، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ويفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بينهم بنتيجة 2-2.

وفي المشاركة الثانية لفريق أوراوا بمونديال الأندية عام 2017، استهل الفريق الياباني مشواره بخسارة أمام الجزيرة الإماراتي صاحب الأرض بنتيجة هدف دون رد، ليواجه بعد ذلك فريقه عربيا اخر في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة، حين اصطدم بالوداد المغربي وفاز عليه بنتيجة 3-2.

وبالنظر إلى ما حققه الفريق الياباني أمام الفريق العربية في مونديال الأندية خلال المشاركتين السابقيتين، سنجد أنه فاز بمباراتين أمام عرب أفريقيا ( النجم الساحلي التونسي- الوداد المغربي)، بينما خسر أمام عرب آسيا أمام الجزيرة الإماراتي.

وستكون مواجهة اوراوا الياباني المقبلة أمام الأهلي الرابعة أمام الفرق العربية في كأس العالم للأندية.

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