حتى لا يتحول المونديال إلى كابوس.. 5 أهداف للأهلي من وراء موقعة البرونزية



محمد اسماعيل - القاهرة - تمثل الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 الهدف الأكبر للنادي الأهلي بعدما أهدر لاعبوه فرصة التأهل للمباراة النهائية.

وسقط الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين الماضي بنتيجة 2-0، ليضيع المارد الأحمر على نفسه فرصة العبور إلى نهائي مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وكان بطل أفريقيا تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 6 مرات إلا أنه لم ينجح في العبور للنهائي.

وأصبحت البرونزية بمثابة المُنقذ لمشوار الأهلي، لأن فقد البرونزية سيحول المونديال إلى كابوس رغم الفوز التاريخي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتطلع الأهلي لتحقيق 5 أهداف من وراء الميدالية البرونزية وهي على النحو التالي:

الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني بطل قارة آسيا، يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

بطل أفريقيا يريد إضافة الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه بعدما توج بها 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

جائزة مالية

وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية.

وإذا توج الأهلي بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية، سيحصل على 2.5 مليون دولار.

وفي حالة خسارة بطل أفريقيا يوم الجمعة أمام بطل آسيا سيحصد على 2 مليون دولار.

إنجاز ينتظر كولر

وينظر السويسري مارسيل كولر إلى مباراة الجمعة من أجل حصد البرونزية الأولى خلال مشاركته الثانية بعدما اكتفى بالحصول على المركز الرابع في نسخة 2022 والتي أقيمت بالمغرب.

ويسعى كولر لمعادلة إنجاز مانويل جوزيه (حصد برونزية وحيدة في 2006) وبيتسو موسيماني والذي توج بنفس الميدالية في نسختين 2020 و2021.

كما يبحث مدرب الأهلي على انتصاره الرابع في المونديال بعدما حقق فوزين في نسخة المغرب الماضية على حساب أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي ثم هزم اتحاد جدة في النسخة الجارية بنتيجة 3-1.

استعادة الثقة قبل سوبر الأبطال

ويحتاج لاعبو الأهلي لاستعادة الثقة والخروج من حالة الحزن والإحباط التي تُسيطر عليهم بعد فشل التأهل إلى نهائي المونديال بالتتويج بالميدالية البرونزية.

ولا شك أن فوز الأهلي بالميدالية البرونزية سيساهم في رفع حالته المعنوية قبل استكمال المنافسات التي تنتظره بعد نهاية المونديال.

وتبدأ منافسات المارد الأحمر بالمشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والمقرر إقامته بالإممارات.

الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر الجاري، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من بيراميدز ومودرن فيوتشر.

وتقام المباراة النهائية للسوبر يوم 28 ديسمبر الجاري.

الشحات.. معادلة ميسي وهداف العرب

على صعيد اللاعبين، يبحث حسين الشحات جناح النادي الأهلي عن إنجازًا تاريخيًا في مباراة البرونزية أمام أوراوا.

ويسعى الشحات لتسجيل هدفًا واحدًا لكي ينفرد بلقب هداف العرب في كأس العالم للأندية.

ويتساوى الشحات حاليًا مع محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق وسالم الدوسري نجم الهلال السعودي برصيد 4 أهداف لكل منهم في مونديال الأندية.

وإذا أحرز جناح الأهلي هدفا في لقاء الغد، سيصل إلى 5 أهداف، وهو ما يضعه على عرش هداف العرب في كأس العالم للأندية.

كما سيتساوى حسين الشحات مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز واللذين سجلا 5 أهداف في مونديال الأندية.

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