من رونالدو لغالي والسومة.. خلافات كوبر والنجوم مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى جمال:

واصل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر إثارته للجدل، داخل الأندية والمنتخبات التي دربها خلال مسيرته، والتي كان أشهرها مع الظاهرة رونالدو خلال فترته مع إنتر ميلان، بينما جاء آخرها خلال الأيام الماضية مع عمر السومة مهاجم منتخب سوريا.

القصة الأشهر في مسيرة كوبر المليئة بالخلافات والصراعات، كانت داخل صفوف فريق إنتر ميلان في التسعينيات، حينما اصطدم بالبرازيلي رونالدو، الذي وصف مدربه الأرجنتيني بالأسوأ في مسيرته الاحترافية بعالم كرة القدم، وأشار إلى أنه كان سبب رحيله عن صفوف النيراتزوري.

وأكد الظاهرة البرازيلية أنه خاطر بمسيرته المهنية تحت قيادة كوبر، الذي كان يرفض توصيات الأبطاء بشأن حالة نجم إنتر، الذي أوضح أنه كان يرغب في البقاء، لكن صبره نفد.

وتكرر الأمر ذاته، مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع حسام غالي قائد الفراعنة، الذي خالف تعليمات المدرب خلال مواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم.

وتحدث أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني في تصريحات تلفزيونية، عن كواليس هذا الخلاف، مشيرًا إلى أن الأمر جاء بسبب سوء تفاهم بين الطرفين، حيث ظن حسام غالي أن أسامة نبيه سخر من تجمع لاعبي الفريق الأحمر داخل معسكر الفراعنة.

وتفاقمت الأزمة بسبب عدم حضور حسام غالي لجلسة الصلح في مكتب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي خلال تلك الفترة، ليتم استبعاده من قائمة منتخب في نهائيات كأس العالم 2018.

ومن إيطاليا إلى مصر، وأخيرًا في سوريا بعد رحلة مليئة بالمحطات، جاء الدور على عمر السومة ليسقط في فخ مدرب الفراعنة السابق، بعدما تعرض لصدمة كبيرة حيث تم استبعاده من قائمة المنتخب السوري الأولية لكأس الأمم الآسيوية، بقرار فني من هيكتور كوبر.

وقال عمر السومة في تصريحات تلفزيونية أنه حزين بسبب استبعاده، لأنه كان ملتزمًا منذ سنة مع المدرب هيكتور كوبر، مشيرا إلى أنه تعرض للصدمة لأنه كان يجب أن يتواصل معه أحد مسؤولي المنتخب لإخباره، معلنًا اعتزاله الدولي بسبب غياب التقدير والاحترام من جانب المدرب الأرجنتيني.

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