موعد مباراة الأهلي وأوراوا ريدز في كأس العالم للأندية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب الأهلي موعدا مع أوراوا ريدز في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023، وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة 22 ديسمبر، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

تذاع مباراة الأهلي وأواوا ريدز الياباني في كأس العالم للأندية عبر قناة SSC Sports 1، الناقل الحصري للبطولة، كما تنقل عبر تطبيق "شاهد".

وخسر الأهلي من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد، فيما يلعب أوراوا ريدز الياباني على المركز الثالث، عقب الهزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

وتضم قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - ومصطفى شوبير - وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول - وكريم الدبيس - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود "كهربا" - بيرسي تاو - أنتوني موديست.

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