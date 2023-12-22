تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الأهلي أوراوا الياباني، في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023.

وتنقل المباراة على قناة SSC SPORTS السعودية الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2023، بالإضافة إلى منصة "شاهد" الرقمية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

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