شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جعفر: شيكابالا كان يستحق الانضمام للمنتخب والزمالك حقق المطلوب أمام ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، إن بطولة الأمم الأفريقية ستكون الاختبار الحقيقي لروي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه تعجب من ضم بعض اللاعبين للقائمة الأولية.

وأشار أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أن شيكابالا يقدم موسما جيدا مع الزمالك، وكان يستحق الانضمام للمنتخب، وإذا كان البعض يتحدث عن عامل السن، ففيتوريا ضم عبد الله السعيد للقائمة.

وحول مباراة الزمالك وساجرادا، أكد جعفر أن الزمالك حقق المطلوب في المباراة، ونجح بالخروج بنقطة التعادل التي أهلته لربع النهائي.

وأثنى جعفر على ما قدمه معتمد جمال، مشيرًا إلى أنه لعب بالطريقة المناسبة، في ظل الظروف الصعبة والغيابات والإصابات التي يعاني منها الفريق.