شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب مرة واحدة في الإمارت قبل مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مراناً وحيداً في الإمارات قبل مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة من مساء الأثنين المقبل في بطولة السوبر المصري.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة السوبر المصري بمواجهة سيراميكا يوم 25 ديسمبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر في نهائي البطولة يوم 28 ديسمبر الجاري ، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

وحدد مسئولو الأهلي السادسة من مساء بعد غد ، السبت، موعداً للسفر للإمارات من السعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

وأتفق مسئولو النادي مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض الفريق تدريبات صباح بعد غد بالسعودية ثم التحرك للإمارات وسيتدرب الفريق هناك مرة واحدة استعداداً للسوبر المصري.